Отец игрока "Манчестер Сити" умер после того, как его сын забил первый гол в Лиге чемпионов

Одноклубник Александра Зинченко пережил семейную трагедию.

Нидерландский защитник "Манчестер Сити" Нэйтон Аке потерял отца во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (6:3), сообщает футболист в Instagram.

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Отец футболиста тяжело болел и умер после того, как увидел, что его сын забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Матч завершился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 6:3 и один из голов забил центральный защитник манчестерцев.

"Последние месяцы моей жизни были самыми тяжелыми из всех. Мой отец очень тяжело болел. Благодарю мою невесту и моих родителей за помощь.

Через пару минут после того, как я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, мой отец ушел на тот свет. Рядом с ним находилась моя мама и мой брат.

Это может значить, что мой отец будет смотреть мои матчи там и гордиться мной. Я знаю, ты всегда со мной, а ты будешь у меня в сердце навсегда. Этот гол я посвящаю тебе, папа", – написал Аке в Instagram.

Аке до этого не забивал в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола стал подпускать молодого центрального защитника к основному составу и давал ему играть в некоторых матчах английской премьер-лиги. В этом сезоне Аке уже является одним из пула основных центральных защитников, наряду с Эймериком Ляпортом, Джоном Стоунзом и Рубен Диас.

Все защитники у Пепа Гвардиолы получают примерно равное количество игрового времени, поэтому всех четверых игроков в равной степени можно называть игроками основного состава "Манчестер Сити", учитывая, что главный тренер любит применять постоянную ротацию состава.