Батько гравця "Манчестер Сіті" помер після того, як його син забив перший гол у Лізі чемпіонів

Одноклубник Олександра Зінченка пережив сімейну трагедію.

Нідерландський захисник "Манчестер Сіті" Натан Аке втратив батька під час матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" (6:3), повідомляє футболіст в Instagram.

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Батько футболіста важко хворів і помер після того, як побачив, що його син забив дебютний гол у Лізі чемпіонів.

Матч завершився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 6:3 й один із голів забив центральний захисник манчестерців.

"Останні місяці мого життя були найважчими з усіх. Мій батько дуже важко хворів. Дякую моїй нареченій і моїм батькам за допомогу.

Через кілька хвилин після того, як я забив свій перший гол у Лізі чемпіонів, мій батько пішов на той світ. Поруч із ним знаходилася моя мама і мій брат.

Це може означати, що мій батько буде дивитися мої матчі там і пишатися мною. Я знаю, ти завжди зі мною, а ти будеш у мене в серці назавжди. Цей гол я присвячую тобі, тато", — написав Аке в Instagram.

Аке до цього не забивав у Лізі чемпіонів, в минулому сезоні головний тренер "містян" Пеп Гвардіола почав підпускати молодого центрального захисника до основного складу і давав йому грати в деяких матчах англійської прем'єр-ліги. У цьому сезоні Аке вже є одним із пулу основних центральних захисників, поряд з Емеріком Ляпортом, Джоном Стоунсом і Рубеном Діашем.

Усі захисники у Пепа Гвардіоли отримують приблизно рівну кількість ігрового часу, тому всіх чотирьох гравців ріною мірою можна називати гравцями основного складу "Манчестер Сіті", з огляду на те, що головний тренер любить застосовувати постійну ротацію складу.