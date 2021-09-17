Паралимпийцу Крипаку дали звание Героя Украины
Украинский спортсмен является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил паралимпийского чемпиона Максима Крипака званием Героя Украины.
Украинский спортсмен является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию, пять из которых Крипак завоевал на прошедшей недавно Паралимпиаде в Токио.
Указ Президента Украины опубликован 16 сентября.
Владимир Зеленский вместе со своей женой провел встречу с украинскими паралимпийцами.
"На этих Олимпийских играх блистал Максим Крипак. Он добыл семь наград – это невероятный результат. Украинец был признан лучшим спортсменом Паралимпийских игр.
Это наш десятикратный чемпион. Мы переживали за тебя, когда ты плыл, ты наш герой и с сегодняшнего дня Герой Украины", – сказал Зеленский, поздравляя Максима Крипака.
После этого Зеленский зачитал президентский указ Крипаку о присвоении звания Героя Украины. Спортсмену было предоставлено слово, он поблагодарил свою семью и команду. Крипак также обратился к президенту с просьбой помочь в открытии центра для плавания и построить такой же, как был в Евпатории.
Напомним, украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пять золотых медалей, а также установил несколько рекордов.
Украина завершила Паралимпиаду на шестом месте среди всех стран, завоевав суммарно 98 медалей – это второй результат в истории Украины по количеству медалей. Более успешно удалось выступить лишь на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда украинским спортсменам удалось выиграть 117 медалей.
Победителем Паралимпиады в Токио стала сборная Китая.