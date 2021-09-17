Паралимпийцу Крипаку дали звание Героя Украины

Украинский спортсмен является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил паралимпийского чемпиона Максима Крипака званием Героя Украины.

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Украинский спортсмен является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию, пять из которых Крипак завоевал на прошедшей недавно Паралимпиаде в Токио.

Указ Президента Украины опубликован 16 сентября.

Владимир Зеленский вместе со своей женой провел встречу с украинскими паралимпийцами.

"На этих Олимпийских играх блистал Максим Крипак. Он добыл семь наград – это невероятный результат. Украинец был признан лучшим спортсменом Паралимпийских игр.

Это наш десятикратный чемпион. Мы переживали за тебя, когда ты плыл, ты наш герой и с сегодняшнего дня Герой Украины", – сказал Зеленский, поздравляя Максима Крипака.

После этого Зеленский зачитал президентский указ Крипаку о присвоении звания Героя Украины. Спортсмену было предоставлено слово, он поблагодарил свою семью и команду. Крипак также обратился к президенту с просьбой помочь в открытии центра для плавания и построить такой же, как был в Евпатории.

Напомним, украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пять золотых медалей, а также установил несколько рекордов.

Украина завершила Паралимпиаду на шестом месте среди всех стран, завоевав суммарно 98 медалей – это второй результат в истории Украины по количеству медалей. Более успешно удалось выступить лишь на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда украинским спортсменам удалось выиграть 117 медалей.

Победителем Паралимпиады в Токио стала сборная Китая.