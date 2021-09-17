Паралімпійцеві Крипаку дали звання Героя України

Український спортсмен є десятикратним паралімпійським чемпіоном з плавання.

Президент України Володимир Зеленський нагородив паралімпійського чемпіона Максима Крипака званням Героя України.

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Український спортсмен є десятикратним паралімпійським чемпіоном з плавання, п'ять із яких Кріпак завоював на Паралімпіаді в Токіо, яка нещодавно відбулася.

Указ Президента України опублікований 16 вересня.

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною провів зустріч з українськими паралімпійцями.

"На цих Олімпійських іграх відзначався Максим Крипак. Він здобув сім нагород — це неймовірний результат. Українець був визнаний кращим спортсменом Паралімпійських ігор.

Це наш десятиразовий чемпіон. Ми переживали за тебе, коли ти плив, ти наш герой і з сьогоднішнього дня Герой України", — сказав Зеленський, вітаючи Максима Крипака.

Після цього Зеленський зачитав президентський указ Крипаку про присвоєння звання Героя України. Спортсмену було надано слово, він подякував своїй сім'ї та команді. Крипак також звернувся до президента з проханням допомогти у відкритті центру для плавання і побудувати такий же, як був у Євпаторії.

Нагадаємо, український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді-2020 на Токіо завоював п'ять золотих медалей, а також встановив кілька рекордів.

Україна завершила Паралімпіаду на шостому місці серед усіх країн, завоювавши сумарно 98 медалей — це другий результат в історії України за кількістю медалей. Успішніше вдалося виступити лише на попередній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Тоді українським спортсменам вдалося виграти 117 медалей.

Переможцем Паралімпіади в Токіо стала збірна Китаю.