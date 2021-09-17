"История сфабрикована". Роналду опроверг, что сменил дом из-за блеяния овец

Португалец действительно сменил место жительства, но по другой причине.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не подтвердил информацию о том, что он сменил жилье по причине шумевших по утрам овец, сообщает Mail +.

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Пресс-служба Криштиану Роналду опровергла информацию британских СМИ, сопроводив это комментарием: "История сфабрикована".

О настоящих причинах смены места жительства пресс-служба предпочла не распространяться: "Мы не комментируем какие-либо решения из личной жизни Криштиану Роналду".

До этого таблоид The Sun рассказывал, что 36-летний нападающий был вынужден сменить свое жилье в Англии, поскольку не мог нормально отдыхать после матчей из-за того, что ему мешали по утрам звуки блеяния овец.

Фактом остается то, что Криштиану Роналду действительно сменил место жительства и теперь живет в доме, в котором раньше жил нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул.

Напомним, что Роналду в период своего предыдущего выступления за "Манчестер Юнайтед" также останавливался в этом районе жительства.

Криштиану Роналду этим летом перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Португалец отличился двумя забитыми голами уже в первом матче за английский клуб, а также забил дебютный гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов в ворота швейцарского "Янг Бойз".

Гол Роналду не помог англичанам победить в этой встрече – швейцарцы сумели победить со счетом 2:1 англичан, которые доигрывали встречу вдесятером после удаления Арона Ван Биссаки. Сам Роналду был заменен во втором тайме на Джесси Лингарда, чья ошибка на поле стала ключевой, когда "Янг Бойз" забивал второй мяч.