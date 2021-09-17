"Історія сфабрикована". Роналду спростував, що змінив будинок через мекання овець

Португалець дійсно змінив місце проживання, але з іншої причини.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду не підтвердив інформацію про те, що він змінив житло через овець, які шуміли вранці, повідомляє Mail+.

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Пресслужба Кріштіану Роналду спростувала інформацію британських ЗМІ, супроводивши це коментарем: "Історія сфабрикована".

Про справжні причини зміни місця проживання пресслужба вважала за краще не поширюватися: "Ми не коментуємо будь-які рішення з особистого життя Кріштіану Роналду".

До цього таблоїд The Sun розповідав, що 36-річний нападник був змушений змінити своє житло в Англії, оскільки не міг нормально відпочивати після матчів через те, що йому заважали вранці звуки мекання овець.

Фактом залишається те, що Кріштіану Роналду дійсно змінив місце проживання і тепер живе в будинку, в якому раніше жив нападник "Манчестер Юнайтед" Енді Коул.

Нагадаємо, що Роналду в період свого попереднього виступу за "Манчестер Юнайтед" також зупинявся в цьому районі проживання.

Кріштіану Роналду цього літа перейшов із туринського "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Португалець відзначився двома забитими голами вже в першому матчі за англійський клуб, а також забив дебютний гол після повернення в "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів у ворота швейцарського "Янг Бойз".

Гол Роналду не допоміг англійцям перемогти в цій зустрічі — швейцарці зуміли перемогти з рахунком 2:1 англійців, які догравали зустріч удесятьох після видалення Арона Ван Біссакі. Сам Роналду був замінений у другому таймі на Джессі Лінгарда, чия помилка на полі стала ключовою, коли "Янг Бойз" забивав другий м'яч.