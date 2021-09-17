16 футболистов украинской команды заразились коронавирусом

ПФЛ вынуждена перенести два матча украинской команды из-за болезни большей части состава.

Ближайшие матчи футбольного клуба "Краматорск" перенесены из-за всплеска коронавируса в команде и кадровых проблем, сообщает официальный сайт ПФЛ Украины.

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"Краматорск" обратился в ПФЛ с просьбой перенести матчи девятого и десятого тура Первой лиги из-за коронавируса, обнаруженного сразу у 16 футболистов и другие кадровые потери среди игроков. ПФЛ согласилась перенести матчи, ссылаясь на регламент соревнований, позволяющий переносить матчи в форс-мажорных ситуациях.

Таким образом, будет перенесен матч "Оболонь" – "Краматорск", который должен был состояться завтра, 18 сентября, на более поздний срок. Команды должны согласовать новую дату встречи до 24 сентября, в противном случае – дата будет установлена администрацией ПФЛ.

Также подлежит переносу домашняя встреча "Краматорска" с "Волынью", которая должна была состояться 27 сентября. Командам дали для согласования дедлайн до 4 октября, чтобы договориться о новой дате встречи.

По итогам восьми туров "Краматорск" занимает шестое место в первой лиге чемпионата Украины. Команда добыла четыре победы, еще 4 матча она проиграла.

Лидирует в первой лиге чемпионата Украины харьковский "Металлист", который выиграл все матчи с разницей мячей 22-3. Также оторвался от преследователей криворожский "Кривбасс", который идет на втором месте с 19 очками – команда один раз проиграла и один раз сыграла вничью, остальные встречи – выиграла.

Также в лидерах первой лиги Украины находится "Полесье" и киевская "Оболонь". В аутсайдерах чемпионата – "Ужгород", на счету которого лишь одно набранное очко.