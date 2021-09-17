16 футболістів української команди заразилися коронавірусом

ПФЛ змушена перенести два матчі української команди через хворобу більшості складу.

Найближчі матчі футбольного клубу "Краматорськ" перенесені через спалах коронавірусу в команді та кадрові проблеми, повідомляє офіційний сайт ПФЛ України.

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"Краматорськ" звернувся до ПФЛ із проханням перенести матчі дев'ятого і десятого туру Першої ліги через коронавірус, зафіксований одразу у 16 футболістів, та інші кадрові втрати серед гравців. ПФЛ погодилася перенести матчі, посилаючись на регламент змагань, що дозволяє переносити матчі у форс-мажорних ситуаціях.

Так, буде перенесений матч "Оболонь" — "Краматорськ", який повинен був відбутися завтра, 18 вересня, на більш пізній термін. Команди повинні узгодити нову дату зустрічі до 24 вересня, в іншому випадку — дата буде встановлена адміністрацією ПФЛ.

Також підлягає перенесенню домашня зустріч "Краматорська" з "Волинню", яка повинна була відбутися 27 вересня. Командам дали для узгодження дедлайн до 4 жовтня, щоб домовитися про нову дату зустрічі.

За підсумками восьми турів "Краматорськ" посідає шосте місце в першій лізі чемпіонату України. Команда здобула чотири перемоги, ще 4 матчі вона програла.

Лідирує в першій лізі чемпіонату України харківський "Металіст", який виграв усі матчі з різницею м'ячів 22-3. Також відірвався від переслідувачів криворізький "Кривбас", який йде на другому місці з 19 очками — команда один раз програла й один раз зіграла внічию, інші зустрічі — виграла.

Також у лідерах першої ліги України знаходиться "Полісся" та київська "Оболонь". В аутсайдерах чемпіонату — "Ужгород", на рахунку якого лише одне набране очко.