Нападающий "Баварии" перенес операцию на сердце

Французский форвард не сумел избежать хирургического вмешательства.

Футболист мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман был прооперирован из-за учащенного сердцебиения, сообщает официальный твиттер мюнхенской "Баварии".

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О перенесенной операции на сердце у футболиста рассказал главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн.

"Кингсли Комана вчера прооперировали. Мы зафиксировали у футболиста учащенное сердцебиение с нарушением ритма биения сердца. Француз чувствовал одышку и имел проблемы с дыханием.

Со вторника он уже приступит к работе с кардио-тренажерами, будем следить, сколько времени он пропустит. Мы думаем, что это не займет больше полутора-двух недель.

После этого он приступит к занятиям в общей группе, а вскоре и вернется на поле", – отметил Нагельсманн.

Совсем недавно Коман восстановился после травмы, а теперь вынужден потратить еще немного времени на полную реабилитацию.

25-летний французский нападающий начал новый сезон в качестве основного нападающего и провел 5 матчей за клуб и национальную сборную Франции.

Коман мог покинуть "Баварию" в это лето, но этого так и не случилось. Ожидалось, что его может заменить в команде Тимо Вернер, у которого не получается карьера в лондонском "Челси".

Также кандидатуру Комана рассматривало "ПСЖ" в случае, если бы им удалось договориться с мадридским "Реалом" о продаже Килиана Мбаппе. Также Команом интересовалось и "Челси", которое предлагало обмен футболиста на Каллума Хадсона-Одои.

Кроме того, Кингсли Коман входил в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", пока они не объявили о подписании вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.