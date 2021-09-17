Нападник "Баварії" переніс операцію на серці
Французький форвард не зумів уникнути хірургічного втручання.
Футболіст мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман був прооперований через прискорене серцебиття, повідомляє офіційний твіттер мюнхенської "Баварії".
Про перенесену операцію на серці у футболіста розповів головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн.
"Кінгслі Комана вчора прооперували. Ми зафіксували у футболіста прискорене серцебиття з порушенням ритму биття серця. Француз відчував задишку і мав проблеми з диханням.
З вівторка він уже приступить до роботи з кардіо-тренажерами, будемо стежити, скільки часу він пропустить. Ми думаємо, що це не займе більше півтора-двох тижнів.
Після цього він приступить до занять у загальній групі, а незабаром і повернеться на поле", — зазначив Нагельсманн.
Зовсім недавно Коман відновився після травми, а тепер змушений витратити ще трохи часу на повну реабілітацію.
25-річний французький нападник почав новий сезон як основний нападник і провів 5 матчів за клуб і національну збірну Франції.
Коман міг покинути "Баварію" цього літа, але цього так і не сталося. Очікувалося, що його може замінити в команді Тімо Вернер, у якого не виходить кар'єра в лондонському "Челсі".
Також кандидатуру Комана розглядало "ПСЖ" в разі, якщо б їм вдалося домовитися з мадридським "Реалом" про продаж Кіліана Мбаппе. Також Команом цікавилося і "Челсі", яке пропонувало обмін футболіста на Каллума Хадсона-Одоі.
Крім того, Кінгслі Коман входив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед", поки вони не оголосили про підписання вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо.