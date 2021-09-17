Нападник "Баварії" переніс операцію на серці

Французький форвард не зумів уникнути хірургічного втручання.

Футболіст мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман був прооперований через прискорене серцебиття, повідомляє офіційний твіттер мюнхенської "Баварії".

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Про перенесену операцію на серці у футболіста розповів головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн.

"Кінгслі Комана вчора прооперували. Ми зафіксували у футболіста прискорене серцебиття з порушенням ритму биття серця. Француз відчував задишку і мав проблеми з диханням.

З вівторка він уже приступить до роботи з кардіо-тренажерами, будемо стежити, скільки часу він пропустить. Ми думаємо, що це не займе більше півтора-двох тижнів.

Після цього він приступить до занять у загальній групі, а незабаром і повернеться на поле", — зазначив Нагельсманн.

Зовсім недавно Коман відновився після травми, а тепер змушений витратити ще трохи часу на повну реабілітацію.

25-річний французький нападник почав новий сезон як основний нападник і провів 5 матчів за клуб і національну збірну Франції.

Коман міг покинути "Баварію" цього літа, але цього так і не сталося. Очікувалося, що його може замінити в команді Тімо Вернер, у якого не виходить кар'єра в лондонському "Челсі".

Також кандидатуру Комана розглядало "ПСЖ" в разі, якщо б їм вдалося домовитися з мадридським "Реалом" про продаж Кіліана Мбаппе. Також Команом цікавилося і "Челсі", яке пропонувало обмін футболіста на Каллума Хадсона-Одоі.

Крім того, Кінгслі Коман входив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед", поки вони не оголосили про підписання вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо.