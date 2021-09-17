Без Малиновского: Петраков объявил заявку на ближайшие матчи сборной Украины

Лидер сборной Украины не получил вызов в сборную после конфликта с главным тренером.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал 25 игроков на октябрьские матчи.

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Отметим отсутствие в заявке полузащитника Руслана Малиновского, который не получил вызов в сборную Украины после перепалки с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил, что Руслан Малиновский покинул расположение сборной Украины, отказавшись играть за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии. Футболист отреагировал на слова тренера постом в Instagram, где возразил тренеру, что он не устраивал демарш, а спросил разрешения покинуть команду, чтобы получше подготовиться к матчам "Аталанты", за которую он выступает.

Также Малиновский рассказал, что не обижается на главного тренера за то, что получает не слишком много игрового времени в сборной Украины и был готов играть столько, сколько ему отведет главный тренер. Тренер сообщил ему, что он не подходит в тактическую схему сборной Украины.

Заявка сборной Украины на матчи отбора к чемпионату мира

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Сборная Украины сыграет матч с Финляндией 9 октября в Хельсинки, а 12 октября во Львове встретится со сборной Боснии и Герцеговиной.