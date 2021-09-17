Без Малиновського: Петраков оголосив заявку на найближчі матчі збірної України

Лідер збірної України не отримав виклик у збірну після конфлікту з головним тренером.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков викликав 25 гравців на жовтневі матчі.

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Відзначимо відсутність у заявці пів захисника Руслана Малиновського, який не отримав виклик у збірну України після сварки з головним тренером збірної України Олександром Петраковим.

Раніше виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив, що Руслан Малиновський покинув розташування збірної України, відмовившись грати за збірну України в товариському матчі проти Чехії. Футболіст відреагував на слова тренера постом в Instagram, де заперечив тренеру, що він не влаштовував демарш, а запитав дозволу покинути команду, щоб краще підготуватися до матчів "Аталанти", за яку він виступає.

Також Малиновський розповів, що не ображається на головного тренера за те, що отримує не надто багато ігрового часу в збірній України і був готовий грати стільки, скільки йому відведе головний тренер. Тренер повідомив йому, що він не підходить у тактичну схему збірної України.

Заявка збірної України на матчі відбору до чемпіонату світу

Воротарі: Андрій П'ятов, Денис Бойко, Дмитро Різник.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Сергій Булеца, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан.

Збірна України зіграє матч із Фінляндією 9 жовтня в Гельсінкі, а 12 жовтня у Львові зустрінеться зі збірною Боснії і Герцеговини.