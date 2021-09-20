Нервничает и не забивает: Месси не пожал руку тренеру после замены (фото)

Легендарный аргентинец все еще не может забить за свой новый клуб в официальных матчах.

Дебютный матч новичка "ПСЖ" Лионеля Месси на домашней арене в чемпионате Франции завершился скандалом, сообщает RMC Sport.

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Аргентинец обиделся на главного тренера "ПСЖ", который его заменил на 76-й минуте матча с "Лионом". Месси не отличается полезными действиями уже в трех матчах за парижан подряд.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино выпустил вместо Месси на поле флангового защитника Ашрафа Хакими, чтобы удержать победный счет в матче с "Лионом".

Аргентинец отреагировал на замену тренера тем, что прошел мимо него и проигнорировал рукопожатие Почеттино после замены. Месси прошел мимо Почеттино и сел на скамейку, саркастически улыбаясь.

Месси уже в третьем матче кряду не может отличиться результативными действиями и явно не ожидал такого старта в новом клубе.

Демарш Месси в матче чемпионата Франции уже прокомментировал главный тренер парижан. Он считает, что решения тренера не должны обсуждаться, поэтому он не чувствует вины в том, что он заменил футболиста.

"У нас много прекрасных игроков, вы знаете. Во время каждого матча я думаю, кто из футболистов сможет мне помочь в данную минуту лучше всего.

Для кого-то решение будет положительным, для кого-то – нет. Тренер стоит у скамейки как раз для того, чтобы принимать такие сложные и не популярные решения.

Это нормально, что одному игроку это понравится, а другому нет. Я спросил, как Месси себя сейчас чувствует. Он сказал, что все ОК, никаких проблем у него нет", – рассказал Почеттино в послематчевом интервью.

Н﻿апомним, что "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции по итогам шести туров – все матчи парижане выиграли.