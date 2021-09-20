Нервує і не забиває: Мессі не потиснув руку тренеру після заміни (фото)
Легендарний аргентинець все ще не може забити за свій новий клуб в офіційних матчах.
Дебютний матч новачка "ПСЖ" Ліонеля Мессі на домашній арені в чемпіонаті Франції завершився скандалом, повідомляє RMC Sport.
Аргентинець образився на головного тренера "ПСЖ", який його замінив на 76-й хвилині матчу з "Ліоном". Мессі не відрізняється корисними діями вже в трьох матчах за парижан поспіль.
Головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно випустив замість Мессі на поле флангового захисника Ашрафа Хакімі, щоб утримати переможний рахунок у матчі з "Ліоном".
Аргентинець відреагував на заміну тренера тим, що пройшов повз нього і проігнорував рукостискання Почеттіно після заміни. Мессі пройшов повз Почеттіно і сів на лаву, саркастично посміхаючись.
Мессі вже в третьому матчі поспіль не може відзначитися результативними діями й очевидно не очікував такого старту в новому клубі.
Демарш Мессі в матчі чемпіонату Франції вже прокоментував головний тренер парижан. Він вважає, що рішення тренера не повинні обговорюватися, тому він не відчуває провини в тому, що він замінив футболіста.
"У нас багато прекрасних гравців, ви знаєте. Під час кожного матчу я думаю, хто з футболістів зможе мені допомогти в цю хвилину найкраще.
Для когось рішення буде позитивним, для когось — ні. Тренер стоїть біля лавки якраз для того, щоб ухвалювати такі складні та непопулярні рішення.
Це нормально, що одному гравцеві це сподобається, а іншому ні. Я запитав, як Мессі зараз почувається. Він сказав, що все ок, жодних проблем у нього немає", — розповів Почеттіно в післяматчевому інтерв'ю.
Нагадаємо, що "ПСЖ" лідирує в чемпіонаті Франції за підсумками шести турів — усі матчі парижани виграли.