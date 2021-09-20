Нервує і не забиває: Мессі не потиснув руку тренеру після заміни (фото)

Легендарний аргентинець все ще не може забити за свій новий клуб в офіційних матчах.

Дебютний матч новачка "ПСЖ" Ліонеля Мессі на домашній арені в чемпіонаті Франції завершився скандалом, повідомляє RMC Sport.

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Аргентинець образився на головного тренера "ПСЖ", який його замінив на 76-й хвилині матчу з "Ліоном". Мессі не відрізняється корисними діями вже в трьох матчах за парижан поспіль.

Головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно випустив замість Мессі на поле флангового захисника Ашрафа Хакімі, щоб утримати переможний рахунок у матчі з "Ліоном".

Аргентинець відреагував на заміну тренера тим, що пройшов повз нього і проігнорував рукостискання Почеттіно після заміни. Мессі пройшов повз Почеттіно і сів на лаву, саркастично посміхаючись.

Мессі вже в третьому матчі поспіль не може відзначитися результативними діями й очевидно не очікував такого старту в новому клубі.

Демарш Мессі в матчі чемпіонату Франції вже прокоментував головний тренер парижан. Він вважає, що рішення тренера не повинні обговорюватися, тому він не відчуває провини в тому, що він замінив футболіста.

"У нас багато прекрасних гравців, ви знаєте. Під час кожного матчу я думаю, хто з футболістів зможе мені допомогти в цю хвилину найкраще.

Для когось рішення буде позитивним, для когось — ні. Тренер стоїть біля лавки якраз для того, щоб ухвалювати такі складні та непопулярні рішення.

Це нормально, що одному гравцеві це сподобається, а іншому ні. Я запитав, як Мессі зараз почувається. Він сказав, що все ок, жодних проблем у нього немає", — розповів Почеттіно в післяматчевому інтерв'ю.

Нагадаємо, що "ПСЖ" лідирує в чемпіонаті Франції за підсумками шести турів — усі матчі парижани виграли.