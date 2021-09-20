Экс-игрок сборной Украины показал средний палец трибунам (фото)

Опытный украинский нападающий отличился очередной выходкой на поле.

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев стал главным участником очередного скандала.

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Во время перерыва матча чемпионата Украины против "Ворсклы" Селезнев показал средний палец болельщикам в Полтаве, уходя в подтрибунное помещение.

[ + – ] Селезнев показал средний палец Фото: Скриншот

Команда Селезнева в итоге проиграла 0:2, а украинский нападающий ничем полезным не отличился на поле. В первом тайме "Ворскла" уже открыла счет – на 37-й минуте забил Кане, а во втором тайме Чеснаков удвоил счет.

Во втором тайме после удара Селезнева по воротам мяч попал в руку защитнику "Ворсклы", но пенальти не было назначено. Во время игры Селезнев требовал у судьи назначить пенальти, однако после игры признал, что пенальти можно было не назначать: "Было естественное положение руки".

Селезнев не первый раз попадает в скандал в этом сезоне: ранее футболист вышел на поле без нашивки "Слава Украине! Героям слава!", тогда администратор "Миная" взял вину на себя, хотя нашивка отсутствовала только у бывшего футболиста сборной Украины, у всех остальных игроков было все в порядке с экипировкой.

Также Селезнев поругался в перерыве встречи с защитником "Динамо" Александром Караваевым, призывал его выйти разобраться за пределы стадиона.

Напомним, что Селезнев хочет побить рекорд по самому большому количеству голов в чемпионате Украины, который принадлежит бывшему нападающему киевского "Динамо" Максиму Шацких. На его счету 124 гола в чемпионате Украины. У Селезнева на счету 116 голов в чемпионате Украины и он намерен играть, пока не побьет рекорд по количеству голов.