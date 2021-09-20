Экс-игрок сборной Украины показал средний палец трибунам (фото)
Опытный украинский нападающий отличился очередной выходкой на поле.
Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев стал главным участником очередного скандала.
Во время перерыва матча чемпионата Украины против "Ворсклы" Селезнев показал средний палец болельщикам в Полтаве, уходя в подтрибунное помещение.
Команда Селезнева в итоге проиграла 0:2, а украинский нападающий ничем полезным не отличился на поле. В первом тайме "Ворскла" уже открыла счет – на 37-й минуте забил Кане, а во втором тайме Чеснаков удвоил счет.
Во втором тайме после удара Селезнева по воротам мяч попал в руку защитнику "Ворсклы", но пенальти не было назначено. Во время игры Селезнев требовал у судьи назначить пенальти, однако после игры признал, что пенальти можно было не назначать: "Было естественное положение руки".
Селезнев не первый раз попадает в скандал в этом сезоне: ранее футболист вышел на поле без нашивки "Слава Украине! Героям слава!", тогда администратор "Миная" взял вину на себя, хотя нашивка отсутствовала только у бывшего футболиста сборной Украины, у всех остальных игроков было все в порядке с экипировкой.
Также Селезнев поругался в перерыве встречи с защитником "Динамо" Александром Караваевым, призывал его выйти разобраться за пределы стадиона.
Напомним, что Селезнев хочет побить рекорд по самому большому количеству голов в чемпионате Украины, который принадлежит бывшему нападающему киевского "Динамо" Максиму Шацких. На его счету 124 гола в чемпионате Украины. У Селезнева на счету 116 голов в чемпионате Украины и он намерен играть, пока не побьет рекорд по количеству голов.