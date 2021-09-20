Ексгравець збірної України показав середній палець трибунам (фото)
Досвідчений український нападник відзначився черговою витівкою на полі.
Український нападник "Миная" Євген Селезньов став головним учасником чергового скандалу.
Під час перерви матчу чемпіонату України проти "Ворскли" Селезньов показав середній палець вболівальникам у Полтаві, йдучи в підтрибунне приміщення.
Команда Селезньова зрештою програла 0:2, а український нападник нічим корисним не вирізнявся на полі. У першому таймі "Ворскла" вже відкрила рахунок — на 37-й хвилині забив Кане, а в другому таймі Чеснаков подвоїв рахунок.
У другому таймі після удару Селезньова по воротах м'яч потрапив у руку захиснику "Ворскли", але пенальті не було призначене. Під час гри Селезньов вимагав у судді призначити пенальті, проте після гри визнав, що пенальті можна було не призначати: "Було природне положення руки".
Селезньов не вперше потрапляє в скандал у цьому сезоні: раніше футболіст вийшов на поле без нашивки "Слава Україні! Героям слава!", тоді адміністратор "Миная" взяв провину на себе, хоча нашивка була відсутня тільки у колишнього футболіста збірної України, у всіх інших гравців було все гаразд зі спорядженням.
Також Селезньов посварився в перерві зустрічі із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим, закликав його вийти розібратися за межі стадіону.
Нагадаємо, що Селезньов хоче побити рекорд із найбільшої кількості голів у чемпіонаті України, який належить колишньому нападнику київського "Динамо" Максиму Шацьких. На його рахунку 124 голи в чемпіонаті України. У Селезньова на рахунку 116 голів у чемпіонаті України і він має намір грати, поки не поб'є рекорд за кількістю голів.