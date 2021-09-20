Ексгравець збірної України показав середній палець трибунам (фото)

Досвідчений український нападник відзначився черговою витівкою на полі.

Український нападник "Миная" Євген Селезньов став головним учасником чергового скандалу.

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Під час перерви матчу чемпіонату України проти "Ворскли" Селезньов показав середній палець вболівальникам у Полтаві, йдучи в підтрибунне приміщення.

[ + – ] Селезньов показав середній палець Фото: Скриншот

Команда Селезньова зрештою програла 0:2, а український нападник нічим корисним не вирізнявся на полі. У першому таймі "Ворскла" вже відкрила рахунок — на 37-й хвилині забив Кане, а в другому таймі Чеснаков подвоїв рахунок.

У другому таймі після удару Селезньова по воротах м'яч потрапив у руку захиснику "Ворскли", але пенальті не було призначене. Під час гри Селезньов вимагав у судді призначити пенальті, проте після гри визнав, що пенальті можна було не призначати: "Було природне положення руки".

Селезньов не вперше потрапляє в скандал у цьому сезоні: раніше футболіст вийшов на поле без нашивки "Слава Україні! Героям слава!", тоді адміністратор "Миная" взяв провину на себе, хоча нашивка була відсутня тільки у колишнього футболіста збірної України, у всіх інших гравців було все гаразд зі спорядженням.

Також Селезньов посварився в перерві зустрічі із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим, закликав його вийти розібратися за межі стадіону.

Нагадаємо, що Селезньов хоче побити рекорд із найбільшої кількості голів у чемпіонаті України, який належить колишньому нападнику київського "Динамо" Максиму Шацьких. На його рахунку 124 голи в чемпіонаті України. У Селезньова на рахунку 116 голів у чемпіонаті України і він має намір грати, поки не поб'є рекорд за кількістю голів.