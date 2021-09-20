В Польше боксер потерял сознание во время боя

Спортсмену стало плохо во время боя и он до сих пор находится в коме.

Во время субботнего вечера бокса A1 Federation 7 в польском Ярочине один из боксеров потерял сознание во время боя, сообщает Onet.pl.

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Спортсмену, выступающему в тайском боксе, Рафалу Антончаку стало плохо прямо во время полуфинального поединка во время вечера бокса. Боксер был транспортирован в больницу и в настоящее время находится в коме.

Боксеру стало плохо не в результате одного из ударов соперника Филипа Жондека. Как сообщают организаторы соревнования, Антончак внезапно упал на настил ринга, ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был транспортирован в больницу. Вечер бокса был завершен досрочно, о чем сообщили организаторы.

"Состояние здоровья боксера для организаторов и участников – это самое главное, поэтому принято решение завершить турнир досрочно, а бой Артура Саладяка и Дениса Маковского будет перенесен на следующий вечер бокса", – сообщается в заявлении турнира.

По данным nowiny24.pl, Рафал Антончак не только является действующим боксером, но и тренером других спортсменов. Как сообщают бойцы из его клуба, Антончак до сих пор находится в коме после случившегося, причины ухудшения здоровья боксера до сих пор неизвестны. За жизнь Антончака борются врачи в реанимации.

Напомним, 25 сентября состоится один из самых важных боев в карьере украинского боксера Александра Усика. Он выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. Поединок пройдет на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". Усик впервые за свою профессиональную карьеру не является фаворитом боя.