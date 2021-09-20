У Польщі боксер знепритомнів під час бою

Спортсмену стало зле під час бою, і він досі перебуває в комі.

Під час суботнього вечора боксу A1 Federation 7 в польському Ярочині один з боксерів знепритомнів під час бою, повідомляє Onet.pl.

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Спортсмену, який виступає в тайському боксі, Рафалу Антончаку стало погано прямо під час півфінального поєдинку під час вечора боксу. Боксер був транспортований до лікарні і наразі перебуває в комі.

Боксерові стало погано не в результаті одного з ударів суперника Філіпа Жондека. Як повідомляють організатори змагання, Антончак раптово впав на настил рингу, йому була надана медична допомога на місці, після чого він був транспортований до лікарні. Вечір боксу був завершений достроково, про що повідомили організатори.

"Стан здоров'я боксера для організаторів і учасників — це найголовніше, тому прийнято рішення завершити турнір достроково, а бій Артура Саладяка і Дениса Маковського буде перенесений на наступний вечір боксу", — повідомляється в заяві турніру.

За даними nowiny24.pl, Рафал Антончак не тільки є чинним боксером, але і тренером інших спортсменів. Як повідомляють бійці з його клубу, Антончак досі перебуває в комі після того, що сталося, причини погіршення здоров'я боксера досі невідомі. За життя Антончака борються лікарі в реанімації.

Нагадаємо, 25 вересня відбудеться один з найважливіших боїв у кар'єрі українського боксера Олександра Усика. Він вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде на арені футбольного клубу "Тоттенхем". Усик вперше за свою професійну кар'єру не є фаворитом бою.