"Ювентус" впервые за 60 лет не выиграл в первых четырех турах Серии А

Многолетний чемпион Италии впал в кризис после ухода Криштиану Роналду.

Туринский "Ювентус" не может победить в новом розыгрыше чемпионата Италии на протяжении четырех матчей.

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Теперь туринский гранд не сумел обыграть "Милан" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Италии. "Ювентус" вел в счете после гола испанского нападающего Альваро Мораты, однако не сумел удержать победу, пропустив гол во втором тайме от хорватского нападающего "Милана" Анте Ребича. В концовке матча "Ювентус" только защищался и мог даже проиграть.

Нынешний старт "Ювентуса" – один из худших в истории клуба. "Старая синьора" начала сезон после ухода Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" без побед – проиграла "Наполи" и "Эмполи", а также сыграла вничью с "Удинезе" и "Миланом".

Подобное случалось с "ювентини" только в трех сезонах – 1961/62, 1955/56 и 1942/43.

Таким образом, перед следующим туром "Ювентус" занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 18-е место. Место, которое подразумевает вылет в низший дивизион по итогам сезона.

В следующем матче "Ювентус" попробует исправить свое положение во встрече со "Специей".

Отметим, что "Ювентус" неплохо начал групповой этап Лиги чемпионов. Туринцы разгромили на выезде шведский "Мальме" и возглавили турнирную таблицу своей группы. В другом матче их группы лондонский "Челси" минимально обыграл "Зенит" и занял второе место. Таким образом, "Ювентус" и "Челси" являются фаворитами за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а "Зенит" и "Мальме", скорее всего, поборятся за выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что "Ювентус" является одним из самых титулованных клубов Италии – 36 раз выигрывали чемпионат Италии, 14 раз Кубок Италии и дважды Лигу чемпионов.