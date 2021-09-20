"Ювентус" уперше за 60 років не виграв у перших чотирьох турах Серії А

Багаторічний чемпіон Італії впав у кризу після відходу Кріштіану Роналду.

Туринський "Ювентус" не може перемогти в новому розіграші чемпіонату Італії протягом чотирьох матчів.

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Тепер туринський гранд не зміг обіграти "Мілан" у домашньому матчі четвертого туру чемпіонату Італії. "Ювентус" вів у рахунку після голу іспанського нападника Альваро Мората, проте не зумів утримати перемогу, пропустивши гол у другому таймі від хорватського нападника "Мілана" Анте Ребича. У кінцівці матчу "Ювентус" лише захищався і міг навіть програти.

Нинішній старт "Ювентуса" — один із найгірших в історії клубу. "Стара синьйора" розпочала сезон після відходу Кріштіану Роналду в "Манчестер Юнайтед" без перемог — програла "Наполі" й "Емполі", а також зіграла внічию з "Удінезе" і "Міланом".

Подібне траплялося з "ювентіні" тільки в трьох сезонах — 1961/62, 1955/56 і 1942/43.

Так, перед наступним туром "Ювентус" посідає в турнірній таблиці чемпіонату Італії 18-е місце. Місце, яке має на увазі виліт до нижчого дивізіону за підсумками сезону.

У наступному матчі "Ювентус" спробує виправити своє становище у зустрічі зі "Спецією".

Зазначимо, що "Ювентус" непогано почав груповий етап Ліги чемпіонів. Туринці розгромили на виїзді шведський "Мальме" й очолили турнірну таблицю своєї групи. В іншому матчі їх групи лондонський "Челсі" мінімально обіграв "Зеніт" і посів друге місце. Так, "Ювентус" і "Челсі" є фаворитами за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, а "Зеніт" і "Мальме", швидше за все, поборються за вихід у плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, що "Ювентус" є одним із найтитулованіших клубів Європи — 36 разів вигравали чемпіонат Італії, 14 разів Кубок Італії і двічі Лігу чемпіонів.