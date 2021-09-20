Со всех сил в голень: в Англии ударили по ногам футболиста и это осталось безнаказанным (видео)

Во втором по силе английском дивизионе произошло грубое столкновение.

Во время матча второго дивизиона Англии между "Лутоном" и "Суонси" произошел эпизод с грубой игрой футболиста, сообщает Sky Sports.

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В матче восьмого тура Чемпионшипа полузащитник "Лутона" Генри Лэнсбэри со всех сил ударил по ногам игрока гостей Райана Мэннинга в неигровом эпизоде. После нанесения удара по ноге игрока, который даже не владел мячом, футболист еще и накричал на пострадавшего за то, что он пробегал мимо.

Любопытно, что главный арбитр встречи даже не удалил футболиста с поля. Рефери ограничился лишь предупреждением за жесткий фол. Судейская школа Англии славится своей лояльностью к эпизодам с грубой игрой и борьбой на поле, позволяя футболистам немного превышать уровень агрессии на поле.

Также желтую карточку получил и пострадавший от удара игрок – оказалось, что моментом ранее он откатил мяч, который и пытался ввести в игру Лэнсбери. Оба футболиста оказались виновны в сложившейся ситуации на поле.

На данный момент ролик с фолом набрал более 7 миллионов просмотров в Twitter.

Сам пострадавший футболист отреагировал на инцидент с юмором – после игры Мэннинг написал в социальных сетях, что не обижается на грубый фол.

"Если вдруг увидите где-то под Лутоном пролетающую голень, то маякните мне", – написал Мэннинг в твиттере, шуточно намекая, что потерял в том эпизоде ногу.

Сам матч тоже запомнился интересным ходом встречи, не считая эпизода с грубым нарушением. Футболисты "Лутона" выигрывали по итогам первого тайма со счетом 3:0, но после перерыва "Суонси" забило три мяча и сумело вырвать ничью в матче, который фактически был безнадежно проигран после перерыва.