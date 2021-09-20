З усіх сил у гомілку: в Англії вдарили по ногах футболіста і це залишилося безкарним (відео)

У другому за силою англійському дивізіоні відбулося грубе зіткнення.

Під час матчу другого дивізіону Англії між "Лутон" і "Суонсі" стався епізод із грубою грою футболіста, повідомляє Sky Sports.

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У матчі восьмого туру Чемпіоншипа півзахисник "Лутон" Генрі Ленсбері з усіх сил вдарив по ногах гравця гостей Раяна Меннінга в неігровому епізоді. Після нанесення удару по нозі гравця, який навіть не володів м'ячем, футболіст ще й накричав на потерпілого за те, що він пробігав повз.

Цікаво, що головний арбітр зустрічі навіть не вилучив футболіста з поля. Рефері обмежився лише попередженням за жорсткий фол. Суддівська школа Англії славиться своєю лояльністю до епізодів із грубою грою і боротьбою на полі, дозволяючи футболістам трохи перевищувати рівень агресії на полі.

Також жовту картку отримав і потерпілий від удару гравець — з'ясувалося, що моментом раніше він відкотив м'яч, який і намагався ввести в гру Ленсбері. Обидва футболісти виявилися винні в ситуації, що склалася на полі.

Наразі ролик із фолом набрав понад 7 мільйонів переглядів у Twitter.

Постраждалий футболіст відреагував на інцидент із гумором — після гри Меннінг написав у соціальних мережах, що не ображається на грубий фол.

"Якщо раптом побачите десь під Лутоном гомілку, що пролітає, то маякніть мені", — написав Меннінг у твітері, жартівливо натякаючи, що втратив у тому епізоді ногу.

Сам матч теж запам'ятався цікавим ходом зустрічі, незважаючи на епізод із грубим порушенням. Футболісти "Лутона" вигравали за підсумками першого тайму з рахунком 3:0, але після перерви "Суонсі" забили три м'ячі та зуміли вирвати нічию в матчі, який фактично був безнадійно програний після перерви.