Усик вылетел в Лондон на бой с Джошуа (фото)

Боксер завершил тренировочный лагерь и отправился на бой, который состоится 25 сентября.

Украинский супертяжеловес Александр Усик вместе со своей командой отправился на бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

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Об этом объявил промоутер спортсмена Александр Красюк в Instagram.

"Поехали", – подписал фотографию Красюк. Команда Усика вылетела из аэропорта "Киев" на чартерном рейсе.

Пользователи в комментариях заметили, что в составе делегации отсутствует тренер Анатолий Ломаченко, отец боксера Василия Ломаченко, который помогал в подготовке Усика ранее и многие хотели бы, чтобы Ломаченко-старший присутствовал в углу ринга во время боя с Джошуа.

Один из пользователей предположил, что Анатолий Ломаченко и сделал это фото, чтобы сохранить интригу.

В комментариях к посту болельщики желают Александру Усику удачи в бою: "С Богом!", "Удачи вам!", "С Богом, Саня!".

Напомним, бой Александра Усика с Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Бой в Украине покажет платформа MEGOGO.

Усик впервые в своей спортивной карьере не является фаворитом предстоящего боя. На победу Усика во многих букмекерских конторах принимаются ставки с коэффициентом – 3. На победу Энтони Джошуа котировки гораздо меньше, что подчеркивает его статус фаворита – 1.42. Ничья в этом бою маловероятна – 21. Коэффициент на то, что этот бой не пройдет полную дистанцию составляет 1.62, а то, что бой будет длиться двенадцать раундов – 2.2.

Учитывая тяжелую весовую категорию боксеров и силу удара, нокаут одного из боксеров оценивается вполне вероятным развитием событий в бою.