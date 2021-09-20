Усик вилетів до Лондона на бій з Джошуа (фото)

Боксер завершив тренувальний табір і вирушив на бій, який відбудеться 25 вересня.

Український суперважкоатлет Олександр Усик разом зі своєю командою вирушив на бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа.

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Про це оголосив промоутер спортсмена Олександр Красюк в Instagram.

"Поїхали", — підписав фотографію Красюк. Команда Усика вилетіла з аеропорту "Київ" на чартерному рейсі.

Користувачі в коментарях помітили, що в складі делегації відсутній тренер Анатолій Ломаченко, батько боксера Василя Ломаченка, який допомагав у підготовці Усика раніше і багато хто хотів би, щоб Ломаченко-старший був присутній в кутку рингу під час бою з Джошуа.

Один із користувачів припустив, що Анатолій Ломаченко і зробив це фото, щоб зберегти інтригу.

У коментарях до допису вболівальники бажають Олександру Усику удачі в бою: "З Богом!", "Хай щастить вам!", "З Богом, Саня!".

Нагадаємо, бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Бій в Україні покаже платформа MEGOGO.

Усик вперше у своїй спортивній кар'єрі не є фаворитом майбутнього бою. На перемогу Усика у багатьох букмекерських конторах приймаються ставки з коефіцієнтом — 3. На перемогу Ентоні Джошуа котирування набагато менше, що підкреслює його статус фаворита — 1.42. Нічия в цьому бою малоймовірна — 21. Коефіцієнт на те, що цей бій не пройде повну дистанцію становить 1.62, а те, що бій триватиме дванадцять раундів — 2.2.

З огляду на важку вагову категорію боксерів і силу удару, нокаут одного з боксерів оцінюється цілком імовірним розвитком подій у бою.