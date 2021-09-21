Усик - Джошуа: где и когда смотреть бой

Анонс и прогноз на главный боксерский поединок осени

25 сентября в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится боксерский бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. На ринг выйдут британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик.

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Какие пояса на кону?

В 2017 Джошуа победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям. С тех пор британец провел три успешных защиты титулов, победив камерунца Карлоса Такама, австралийца Джозефа Паркера и россиянина Александра Поветкина. Неожиданностью обернулся четвертый бой в рамках защиты поясов: 1 июня 2019 года в Нью-Йорке Джошуа проиграл мексиканцу Энди Руису и потерял статус чемпиона мира. Спустя полгода состоялся реванш и Джошуа победил Руиса, а в 2020 защитил титул в обязательном бою против Кубрата Пулева.

Для Усика этот бой будет первым в супертяжелом весе, где он претендует на чемпионские пояса. После перехода в "супертяжи", 34-летний украинец провел бои против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. В обоих случаях поединки заканчивались победой Усика. В целом, украинец еще не проигрывал на профессиональном ринге, одержав 18 побед.

Дата боя Усик — Джошуа

О том, что встреча двух супертяжей пройдет 25 сентября было объявлено в июле. 13 июля генеральный директор компании К2 Promotions Александра Красюк заявил, что стороны достигли предварительной договоренности и дело осталось лишь за подписанием контракта. Спустя ровно неделю Усик опубликовал фото с подписанным контрактом на бой. Ранее местом проведения называли самый крупный стадион Великобритании — "Уэмбли", однако в последствии было решено провести его на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм", который вмещает 60 тысяч зрителей.

Усик — Джошуа: прогноз на бой

По версии букмекеров, фаворитом боя выглядит Энтони Джошуа. Коэффициент на его победу в два раза ниже, чем на триумф Усика. На победу британца ставки принимают с коэффициентом от 1.35 до 1.48. На выигрыш украинца — от 2.90 до 3.28.

Контора Победа Джошуа Победа Усика Parimatch 1.48 2.90 FavBet 1.48 2.90 Vbet 1.35 3.00 William Hill 1.40 3.25 Bwin 1.40 3.00 1xBet 1.47 3.28

Где смотреть бой Усик — Джошуа

В Украине посмотреть поединок можно будет на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком будет показан по системе pay-per-view. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

Как посмотреть бой в Украине

Если вы уже пользователь платформы "Мегого", то вам необходимо обратить внимание на вашу подписку. В случае, если вы используете подписки "Максимальная" или "Спорт", то цена показа для вас составит 29 гривен. Если у вас отсутствуют подписки, тогда за просмотр боя придется заплатить 49 гривен. Таким является требование организаторов боя.

Что касается сервиса DAZN, то стоимость месячной подписки составит 55 гривен.

Отметим, что ни один украинский телеканал не покажет бой Джошуа — Усик.