Усик — Джошуа: де і коли дивитися бій

Анонс та прогноз на головний боксерський поєдинок осені

25 вересня в Лондоні, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться боксерський бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO. На ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа та українець Олександр Усик.

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Які пояси на кону?

У 2017 Джошуа переміг Володимира Кличка і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за чотирма версіями. З тих пір британець провів три успішних захисти титулів, перемігши камерунця Карлоса Такама, австралійця Джозефа Паркера і росіянина Олександра Повєткіна. Несподіванкою обернувся четвертий бій у межах захисту поясів: 1 червня 2019 року в Нью-Йорку Джошуа програв мексиканцю Енді Руїзу і втратив статус чемпіона світу. Через пів року відбувся реванш і Джошуа переміг Руїса, а у 2020 захистив титул в обов'язковому бою проти Кубрата Пулєва.

Для Усика цей бій буде першим у суперважкій вазі, де він претендує на чемпіонські пояси. Після переходу в "супертяжі" 34-річний українець провів бої проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісори. В обох випадках поєдинки закінчувалися перемогою Усика. У цілому, українець ще не програвав на професійному рингу, здобувши 18 перемог.

Дата бою Усик — Джошуа

Про те, що зустріч двох супертяжів відбудеться 25 вересня, було оголошено в липні. 13 липня генеральний директор компанії К2 Promotions Олександр Красюк заявив, що сторони досягли попередньої домовленості і справа залишилася лише за підписанням контракту. Рівно через тиждень Усик опублікував фото з підписаним контрактом на бій. Раніше місцем проведення називали найбільший стадіон Великобританії — "Вемблі", проте надалі було вирішено провести його на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем", який вміщує 60 тисяч глядачів.

Усик — Джошуа: прогноз на бій

За версією букмекерів, фаворитом бою виглядає Ентоні Джошуа. Коефіцієнт на його перемогу у два рази нижче, ніж на тріумф Усика. На перемогу британця ставки приймають з коефіцієнтом від 1.35 до 1.48. На виграш українця — від 2.90 до 3.28.

Контора Перемога Джошуа Перемога Усика Parimatch 1.48 2.90 FavBet 1.48 2.90 Vbet 1.35 3.00 William Hill 1.40 3.25 Bwin 1.40 3.00 1xBet 1.47 3.28

Де дивитися бій Усик — Джошуа

В Україні подивитися поєдинок можна буде на платформі MEGOGO, а також за допомогою стримінг-сервісу DAZN. Бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком буде показаний по системі pay-per-view. Очікується, що боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Як подивитися бій в Україні

Якщо ви вже користувач платформи "Мегого", то вам необхідно звернути увагу на вашу підписку. У разі, якщо ви використовуєте підписки "Максимальна" або "Спорт", то ціна показу для вас становитиме 29 гривень. Якщо у вас немає підписок, тоді за перегляд бою доведеться заплатити 49 гривень. Такою є вимога організаторів бою.

Що стосується сервісу DAZN, то вартість місячної підписки становитиме 55 гривень.

Зазначимо, що жоден український телеканал не покаже бій Джошуа — Усик.