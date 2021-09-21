Усик — Джошуа: де і коли дивитися бій
Анонс та прогноз на головний боксерський поєдинок осені
25 вересня в Лондоні, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться боксерський бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO. На ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа та українець Олександр Усик.
Які пояси на кону?
У 2017 Джошуа переміг Володимира Кличка і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за чотирма версіями. З тих пір британець провів три успішних захисти титулів, перемігши камерунця Карлоса Такама, австралійця Джозефа Паркера і росіянина Олександра Повєткіна. Несподіванкою обернувся четвертий бій у межах захисту поясів: 1 червня 2019 року в Нью-Йорку Джошуа програв мексиканцю Енді Руїзу і втратив статус чемпіона світу. Через пів року відбувся реванш і Джошуа переміг Руїса, а у 2020 захистив титул в обов'язковому бою проти Кубрата Пулєва.
Для Усика цей бій буде першим у суперважкій вазі, де він претендує на чемпіонські пояси. Після переходу в "супертяжі" 34-річний українець провів бої проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісори. В обох випадках поєдинки закінчувалися перемогою Усика. У цілому, українець ще не програвав на професійному рингу, здобувши 18 перемог.
Дата бою Усик — Джошуа
Про те, що зустріч двох супертяжів відбудеться 25 вересня, було оголошено в липні. 13 липня генеральний директор компанії К2 Promotions Олександр Красюк заявив, що сторони досягли попередньої домовленості і справа залишилася лише за підписанням контракту. Рівно через тиждень Усик опублікував фото з підписаним контрактом на бій. Раніше місцем проведення називали найбільший стадіон Великобританії — "Вемблі", проте надалі було вирішено провести його на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем", який вміщує 60 тисяч глядачів.
Усик — Джошуа: прогноз на бій
За версією букмекерів, фаворитом бою виглядає Ентоні Джошуа. Коефіцієнт на його перемогу у два рази нижче, ніж на тріумф Усика. На перемогу британця ставки приймають з коефіцієнтом від 1.35 до 1.48. На виграш українця — від 2.90 до 3.28.
|
Контора
|
Перемога Джошуа
|
Перемога Усика
|
Parimatch
|
1.48
|
2.90
|
FavBet
|
1.48
|
2.90
|
Vbet
|
1.35
|
3.00
|
William Hill
|
1.40
|
3.25
|
Bwin
|
1.40
|
3.00
|
1xBet
|
1.47
|
3.28
Де дивитися бій Усик — Джошуа
В Україні подивитися поєдинок можна буде на платформі MEGOGO, а також за допомогою стримінг-сервісу DAZN. Бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком буде показаний по системі pay-per-view. Очікується, що боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.
Як подивитися бій в Україні
Якщо ви вже користувач платформи "Мегого", то вам необхідно звернути увагу на вашу підписку. У разі, якщо ви використовуєте підписки "Максимальна" або "Спорт", то ціна показу для вас становитиме 29 гривень. Якщо у вас немає підписок, тоді за перегляд бою доведеться заплатити 49 гривень. Такою є вимога організаторів бою.
Що стосується сервісу DAZN, то вартість місячної підписки становитиме 55 гривень.
Зазначимо, що жоден український телеканал не покаже бій Джошуа — Усик.