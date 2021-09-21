Хватался за бортик и падал на лед: в России пьяный арбитр судил хоккейный матч (видео)

Арбитр детского хоккея не мог удержать равновесие и странно вел себя на льду.

Хоккейный судья в нетрезвом виде не мог справиться с работой во время судейства детского хоккейного турнира, сообщает "Чемпионат".

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В сети появилось видео, на котором нетрезвый судья пытается сохранить равновесие, держась за хоккейные бортики, но все равно постоянно падает на лед, во время матча детского хоккейного турнира между "Академией Харламова" и "Спартаком-Спорттех".

Когда арбитр попытался поймать шайбу, его занесло и он упал вместе с ней и прокатился по льду.

Судья начал себя вести странно уже во время предматчевой раскатки, тогда зрители заметили, что у мужчины разъезжаются в разные стороны коньки и он не готов судить матч. Комментатор матча также удивлялся, что происходит с арбитром, предположив то ли в шутку, то ли всерьез, что он не наточил свои коньки.

Имя судьи не удалось идентифицировать, поскольку в протоколе судейства были указаны другие люди, но в Федерации Хоккея Москвы уверили, что мужчина больше работать никогда не будет, сообщает главный специалист по судейству в Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов.

"Скорее всего, этот арбитр был пьян. Мне позвонили, чтобы срочно заменить арбитра. Впервые с таким столкнулся за 20 лет работы. Больше он работать не будет.

Он не рассчитал свои возможности, до выхода на лед нельзя было этого понять. Молодой парень сначала закончил с хоккеем, а потом и с судейством", – сказал Игорь Светилов.

Функционер добавил, что молодой судья родился в неполной семье и это могло отразиться на его воспитании. Стало известно, что этот арбитр до этого закончил с игровой карьерой из-за нарушений дисциплины.