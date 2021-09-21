Хапався за бортик і падав на лід: у Росії п'яний арбітр судив хокейний матч (відео)

Арбітр дитячого хокею не міг втримати рівновагу і дивно поводився на льоду.

Хокейний суддя в нетверезому вигляді не міг впоратися з роботою під час суддівства дитячого хокейного турніру, повідомляє "Чемпіонат".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У мережі з'явилося відео, на якому нетверезий суддя намагається зберегти рівновагу, тримаючись за хокейні борти, але все одно постійно падає на лід, під час матчу дитячого хокейного турніру між "Академією Харламова" і "Спартаком-Спорттех".

Коли арбітр спробував зловити шайбу, його занесло і він впав разом із нею на лід і прокотився по льоду.

Суддя почав поводитися дивно вже під час передматчевого розкочування, тоді глядачі помітили, що в чоловіка роз'їжджаються в різні боки ковзани і він не готовий судити матч. Коментатор матчу також дивувався, що відбувається з арбітром, припустивши чи то жартома, чи то всерйоз, що він не нагострив свої ковзани.

Ім'я судді не вдалося ідентифікувати, оскільки в протоколі суддівства були вказані інші люди, але у Федерації Хокею Москви запевнили, що чоловік більше працювати ніколи не буде, повідомляє головний фахівець із суддівства у Федерації хокею Москви Ігор Свєтилов.

"Швидше за все, цей арбітр був п'яний. Мені подзвонили, щоб терміново замінити арбітра. Вперше з таким зіткнувся за 20 років роботи. Більше він працювати не буде.

Він не розрахував свої можливості, до виходу на лід не можна було цього зрозуміти. Молодий хлопець спочатку закінчив із хокеєм, а потім й із суддівством", — сказав Ігор Свєтилов.

Функціонер додав, що молодий суддя народився в неповній сім'ї і це могло відбитися на його вихованні. Стало відомо, що цей арбітр до цього закінчив з ігровою кар'єрою через порушення дисципліни.