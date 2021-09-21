Испанский суд отменил санкции против клубов Суперлиги

Действия УЕФА ставят под сомнения принципы свободной конкуренции, считает суд.

Суд в Испании отменил все санкции УЕФА, применимые клубам-основателям Суперлиги Европы, сообщает Marca.

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Решение было принято председателем Экономического суда Мадрида Мануэлем Руисом де Ларой и должно быть исполнено в течение пяти дней.

Суд обязал УЕФА объявить об отмене санкций на официальном сайте в ближайшие дни. Если это не будет сделано, то Александр Чеферин, как президент УЕФА, будет привлечен к ответственности испанским судом.

Суд отменил решения УЕФА, поскольку, по их мнению, действия УЕФА не соответствуют законам и ставят под сомнение принцип честной и здоровой конкуренции.

Любопытно, что в скором времени судья, принимавший это решение, должен покинуть свою должность.

УЕФА должен отказаться от дисциплинарных санкций, которыми наказали "Реал", "Барселону" и "Ювентус".

УЕФА уже проиграл до этого судебное разбирательство об организации Суперлиги 30 июня и должен отменить свои санкции.

Напомним, что Суперлига – это проект альтернативной футбольной лиги, в которой могли бы участвовать лучшие клубы мира. В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошло 12 топовых клубов и еще 3 клуба должны были быть объявлены позднее.

20 апреля все английские клубы вышли из Суперлиги, а спустя день и все остальные, кроме "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", руководители которых считаются основателями новой лиги.

21 апреля Суперлига объявила о приостановке всех операций по поводу организации и проведения турнира до лучших времен. Лига была раскритикована за то, что может навредить массовому футболу из-за того, что топ-клубы будут играть только друг против друга.