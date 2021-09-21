Іспанський суд скасував санкції проти клубів Суперліги

Дії УЄФА ставлять під сумніви принципи вільної конкуренції, вважає суд.

Суд в Іспанії скасував усі санкції УЄФА, застосовні клубам-засновникам Суперліги Європи, повідомляє Marca.

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Рішення було ухвалене головою Економічного суду Мадрида Мануелем Руїсом де Ларою і має бути виконане протягом п'яти днів.

Суд зобов'язав УЄФА оголосити про скасування санкцій на офіційному сайті в найближчі дні. Якщо це не буде зроблено, то Олександр Чеферін, як президент УЄФА, буде притягнутий до відповідальності іспанським судом.

Суд скасував рішення УЄФА, оскільки, на їхню думку, дії УЄФА не відповідають законам і ставлять під сумнів принцип чесної і здорової конкуренції.

Цікаво, що незабаром суддя, який ухвалював це рішення, повинен покинути свою посаду.

УЄФА має відмовитися від дисциплінарних санкцій, якими покарали "Реал", "Барселону" та "Ювентус".

УЄФА вже програв до цього судовий розгляд про організацію Суперліги 30 червня і повинен скасувати свої санкції.

Нагадаємо, що Суперліга — це проєкт альтернативної футбольної ліги, в якій могли б брати участь кращі клуби світу. У квітні 2021 року було оголошено про створення Суперліги, в яку увійшли 12 топових клубів і ще 3 клуби повинні були бути оголошені пізніше.

20 квітня всі англійські клуби вийшли із Суперліги, а через день і всі інші, крім "Барселони", "Реала" і "Ювентуса", керівники яких вважаються засновниками нової ліги.

21 квітня Суперліга оголосила про припинення всіх операцій з приводу організації та проведення турніру до кращих часів. Ліга була розкритикована за те, що може нашкодити масовому футболу через те, що топклуби гратимуть тільки одне проти одного.