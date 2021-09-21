Лучший бомбардир сезона: Левандовски получил "Золотую бутсу"

Польский бомбардир впервые в карьере получил приз самого лучшего нападающего чемпионатов Европы.

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" получил награду "Золотая бутса", которую получает футболист, забивший наибольшее количество голов в европейских чемпионатах.

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Сегодня, 21 сентября, Роберт Левандовски получил свою первую в карьере "Золотую бутсу" лучшего бомбардира европейских лиг. Церемония вручения награды состоялась в клубном музее мюнхенской "Баварии" на "Альянц Арене".

Это уже вторая большая награда для польского нападающего за последние два года. Левандовски в прошлом году получил награду ФИФА лучшему игроку мира и, скорее всего, получил бы Золотой Мяч-2020 года, если бы трофей не был отменен по причине пандемии коронавируса.

В сезоне 2020/2021 Роберт Левандовски не имел себе равных и победил в классификации лучших бомбардиров европейских чемпионатов с большим отрывом. Поляк забил 41 гол в Бундеслиге, благодаря чему побил легендарный рекорд Герда Мюллера, который он установил в сезоне 1971/1972 – 40 голов. Второго в бомбардирской гонке – Лионеля Месси – нападающий "Баварии" опередил аж на 11 голов, то есть на 22 пункта в классификации. Третьим в бомбардирской гонке оказался Криштиану Роналду с 29 голами за сезон.

Левандовски получил "Золотую бутсу" от директора "Баварии" Герберта Хайнера.

"Казалось, что рекорд Герда Мюллера никогда не будет побил, но это удалось сделать Роберту Левандовски. Феномен этого футболиста трудно объяснить. Его никто не остановит", – сказал Хайнер на пресс-конференции.

Левандовски посвятил награду Герду Мюллеру, который умер в этом году, и чей рекорд он побил, и своей жене.

"Никогда не думал, что смогу побить рекорд. Я просто выходил на поле и забивал. Я очень горд, но нужно продолжать дальше", – сказал Роберт Левандовски после вручения награды.