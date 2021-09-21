Кращий бомбардир сезону: Левандовскі отримав "Золоту бутсу"

Польський бомбардир вперше в кар'єрі отримав приз найкращого нападника чемпіонатів Європи.

Польський нападник мюнхенської "Баварії" отримав нагороду "Золота бутса", яку отримує футболіст, який забив найбільшу кількість голів у європейських чемпіонатах.

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Сьогодні, 21 вересня, Роберт Левандовскі отримав свою першу в кар'єрі "Золоту бутсу" кращого бомбардира європейських ліг. Церемонія вручення нагороди відбулася в клубному музеї мюнхенської "Баварії" на "Альянц Арені".

Це вже друга велика нагорода для польського нападника за останні два роки. Левандовскі в минулому році отримав нагороду ФІФА найкращому гравцеві світу і, швидше за все, отримав би Золотий М'яч-2020 року, якби трофей не був скасований через пандемію коронавірусу.

У сезоні 2020/2021 Роберт Левандовскі не мав собі рівних і переміг в класифікації кращих бомбардирів європейських чемпіонатів з великим відривом. Поляк забив 41 гол у Бундеслізі, завдяки чому побив легендарний рекорд Герда Мюллера, який він встановив у сезоні 1971/1972 — 40 голів. Другого в бомбардирських перегонах — Ліонеля Мессі — нападник "Баварії" випередив аж на 11 голів, тобто на 22 пункти в класифікації. Третім у бомбардирських перегонах виявився Кріштіану Роналду з 29 голами за сезон.

Левандовскі отримав "Золоту бутсу" від директора "Баварії" Герберта Гайнера.

"Здавалося, що рекорд Герда Мюллера ніколи не буде побито, але це вдалося зробити Роберту Левандовскі. Феномен цього футболіста важко пояснити. Його ніхто не зупинить", — сказав Гайнер на пресконференції.

Левандовскі присвятив нагороду Герду Мюллеру, який помер у цьому році і чий рекорд він побив, і своїй дружині.

"Ніколи не думав, що зможу побити рекорд. Я просто виходив на поле і забивав. Я дуже гордий, але потрібно продовжувати далі", — сказав Роберт Левандовскі після вручення нагороди.