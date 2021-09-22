Звезда "Манчестер Юнайтед" потроллила фаната команды Ярмоленко (видео)

Французский полузащитник отнесся с юмором к попытке обидеть его со стороны болельщика.

После матча пятого тура чемпионата Англии между "Манчестером Юнайтед" и "Вест Хэмом" произошел конфликт футболиста с болельщиками.

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"Манчестер Юнайтед" на последних минутах добыл победу над соперником, поскольку в концовке встречи английский клуб имел возможность сравнять счет и бил пенальти после того, как Андрей Ярмоленко попал мячом в руку защитнику "Манчестера Юнайтед" Люку Шоу. В итоге лондонский клуб не воспользовался возможностью и счет остался неизменным – победу праздновали игроки "МЮ".

Игроки "Манчестер Юнайтед" бурно праздновали победу на стадионе "Вест Хэма", что не понравилось болельщикам хозяев. Фанаты стали оскорблять футболистов "МЮ", которые покидали стадион и больше всех досталось французу Полю Погба. Фанаты оскорбляли футболиста после игры – он иронично остановился и развел руки, и стал улыбаться.

Это разозлило фанатов еще больше и они начали кричать ему, чтобы он закрыл свой рот и проваливал.

Тогда Погба стал еще больше дразнить фанатов – он демонстративно остановился и замер, якобы чтобы фанаты выговорились и продолжили его оскорблять дальше. Погба все также улыбался и терпеливо ожидал, что же ему скажут фанаты, насмехаясь над болельщиками "Вест Хэма".

Это привело фанатов в ярость, но конфликт был приостановлен, когда вмешался помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик – он попросту увел футболиста в сторону, в подтрибунное помещение, тогда фанаты продолжили кричать Полю Погба вслед, но больше ничего на поле и на трибунах уже не происходило.