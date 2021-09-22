Зірка "Манчестер Юнайтед" потролила фаната команди Ярмоленка(відео)

Французький півзахисник поставився з гумором до спроби образити його з боку вболівальника.

Після матчу п'ятого туру чемпіонату Англії між "Манчестером Юнайтед" і "Вест Гемом" стався конфлікт футболіста з уболівальниками.

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"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах здобув перемогу над суперником, оскільки в кінці зустрічі англійський клуб мав можливість зрівняти рахунок і бив пенальті після того, як Андрій Ярмоленко потрапив м'ячем у руку захиснику "Манчестера Юнайтед" Люку Шоу. У підсумку лондонський клуб не скористався можливістю і рахунок залишився незмінним — перемогу святкували гравці "МЮ".

Гравці "Манчестер Юнайтед" бурхливо святкували перемогу на стадіоні "Вест Гема", що не сподобалося уболівальникам господарів. Фанати почали ображати футболістів "МЮ", які покидали стадіон, і більше всіх дісталося французу Полю Погбі. Фанати ображали футболіста після гри — він іронічно зупинився і розвів руки і став посміхатися.

Це розлютило фанатів ще більше, і вони почали кричати йому, щоб він закрив свій рот і забирався геть.

Тоді Погба став ще більше дражнити фанатів — він демонстративно зупинився і завмер, нібито щоб фанати виговорилися і продовжили його ображати далі. Погба все так же посміхався і терпляче чекав, що ж йому скажуть фанати, насміхаючись над уболівальниками "Вест Гема".

Це розлютило фанатів, але конфлікт був припинений, коли втрутився помічник головного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік — він просто забрав футболіста в сторону, в підтрибунне приміщення, тоді фанати продовжили кричати Полю Погбі вслід, але більше нічого на полі та на трибунах вже не відбувалося.