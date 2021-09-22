Футболисты "Динамо" посоревновались в танцевальном конкурсе на свадьбе (видео)
Легионер "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке.
Польский правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке Виктории Стецык.
Свадьба состоялась за несколько дней до Суперкубка Украины с "Шахтером" – пара узаконила свои отношения 19 сентября.
Церемония состоялась в киевском отеле Fairmont. На свадьбе в качестве гостей поприсутствовали игроки киевского "Динамо" Беньямин Вербич, Николай Шапаренко и Денис Гармаш.
О новой жене Кендзере известно не очень много. Девушка родом из Киева и училась в одном из столичных университетов.
На торжество был приглашен балет, а художник на протяжении свадьбы рисовал портрет молодоженов золотом.
После этого футболисты устроили танцевальное соревнование – Томаш Кендзера со своей женой потанцевали, соревнуясь с Беньямином Вербичем и его любимой – моделью Playboy Альвиной.
Кендзера сделал предложение Виктории прошлой зимой во время отдыха в ОАЭ.
Польский футболист перешел в "Динамо" летом 2017 года, а после этого расстался со своей польской девушкой Натальей Пшибиш.
В нынешнем сезоне Томаш Кендзера сыграл за "Динамо" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.
До этого женился другой защитник киевского "Динамо" – украинец Артем Шабанов. Защитник запланировал мероприятие между сборами команды, чтобы свадьба не повлияла на тренировочный процесс и подготовку к важным матчам "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.
Напомним, сегодня, 22 сентября, киевское "Динамо" сыграет в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 21.00.