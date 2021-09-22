Футболисты "Динамо" посоревновались в танцевальном конкурсе на свадьбе (видео)

Легионер "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке.

Польский правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке Виктории Стецык.

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Свадьба состоялась за несколько дней до Суперкубка Украины с "Шахтером" – пара узаконила свои отношения 19 сентября.

Церемония состоялась в киевском отеле Fairmont. На свадьбе в качестве гостей поприсутствовали игроки киевского "Динамо" Беньямин Вербич, Николай Шапаренко и Денис Гармаш.

О новой жене Кендзере известно не очень много. Девушка родом из Киева и училась в одном из столичных университетов.

На торжество был приглашен балет, а художник на протяжении свадьбы рисовал портрет молодоженов золотом.

После этого футболисты устроили танцевальное соревнование – Томаш Кендзера со своей женой потанцевали, соревнуясь с Беньямином Вербичем и его любимой – моделью Playboy Альвиной.

Кендзера сделал предложение Виктории прошлой зимой во время отдыха в ОАЭ.

Польский футболист перешел в "Динамо" летом 2017 года, а после этого расстался со своей польской девушкой Натальей Пшибиш.

В нынешнем сезоне Томаш Кендзера сыграл за "Динамо" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

До этого женился другой защитник киевского "Динамо" – украинец Артем Шабанов. Защитник запланировал мероприятие между сборами команды, чтобы свадьба не повлияла на тренировочный процесс и подготовку к важным матчам "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня, 22 сентября, киевское "Динамо" сыграет в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 21.00.