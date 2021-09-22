Футболісти "Динамо" позмагалися в танцювальному конкурсі на весіллі (відео)

Легіонер "Динамо" Томаш Кендзьора одружився з українкою.

Польський правий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора одружився з українкою Вікторією Стецик.

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Весілля відбулося за кілька днів до Суперкубку України з "Шахтарем" — пара узаконила свої стосунки 19 вересня.

Церемонія відбулася в київському готелі Fairmont. На весіллі в ролі гостей були присутні гравці київського "Динамо" Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш.

Про нову дружину Кендзьора відомо не дуже багато. Дівчина родом з Києва і навчалася в одному зі столичних університетів.

На торжество було запрошено балет, а художник протягом весілля малював портрет молодят золотом.

Після цього футболісти влаштували танцювальне змагання — Томаш Кендзьора зі своєю дружиною потанцювали, змагаючись з Беньяміном Вербичем і його коханою — моделлю Playboy Альвіною.

Кендзьора зробив пропозицію Вікторії минулої зими під час відпочинку в ОАЕ.

Польський футболіст перейшов у "Динамо" влітку 2017 року, а після цього розлучився зі своєю польською дівчиною Наталею Пшибіш.

У нинішньому сезоні Томаш Кендзьора зіграв за "Динамо" сім матчів у всіх турнірах і забив один гол.

До цього одружився інший захисник київського "Динамо" — українець Артем Шабанов. Захисник запланував захід між зборами команди, щоб весілля не вплинуло на тренувальний процес і підготовку до важливих матчів "Динамо" в чемпіонаті України і Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, київське "Динамо" зіграє в матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря" в Києві, на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі — о 21.00.