В Эквадоре футболисты подрались после матча из-за судейства (видео)

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2, а решающий гол был в итоге забит из-за спорного пенальти.

Матч чемпионата Эквадора между ЛДУ "Кито" и "Эмелеком" завершился массовыми беспорядками, сообщает Yahoo.

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Футболисты подрались после завершения матча из-за неоднозначных судейских решений.

Издание утверждает, что драку спровоцировали футболисты "Эмелека", они подошли к скамейке запасных хозяев и провоцировали игроков на конфликт.

Местный журналист Майо Гавальянес удивляется, что футболисты другой команды делают возле скамейки запасных, утверждает, что игроки ведут себя агрессивно и провоцируют соперника на драку.

Отметим, что произошедшая потасовка не была отражена в послематчевом судейском рапорте, то есть, скоре всего, зачинщики конфликта даже не будут наказаны дисциплинарным комитетом и продолжат играть в следующих матчах чемпионата Эквадора.

Пользователи Twitter не удивляются, что инцидент не был отражен в рапорте, но считают, что в произошедшем виноваты обе стороны и одинаково заслуживают на наказание – те, кто спровоцировал потасовку, и те, кто в ней активно участвовал.

Отметим, что ЛДУ "Кито" и "Эмелек" являются фаворитами нового чемпионата Эквадора. Обе команды занимают лидирующие позиции в турнирной таблице. "Эмелек" – 2-й с 14-ю очками после семи матчей, а ЛДУ "Кито" находится на третьей позиции с таким же количеством набраных очков в турнирной таблице.

На пять очков их опережает "Индепендьенте дель Валье", который единолично лидирует в чемпионате Эквадора, не имея поражений – он выиграл шесть матчей и лишь один свел к ничьей.

Сам матч ЛДУ "Кито" и "Эмелека" завершился победой хозяев со счетом 3:2, решающий гол был в итоге забит с пенальти.