В Еквадорі футболісти побилися після матчу через суддівство (відео)

Гра завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2, а вирішальний гол був у результаті забитий через спірне пенальті.

Матч чемпіонату Еквадору між ЛДУ "Кіто" й "Емелека" завершився масовими заворушеннями, повідомляє Yahoo.

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Футболісти побилися після завершення матчу через неоднозначні суддівські рішення.

Видання стверджує, що бійку спровокували футболісти "Емелека", вони підійшли до лавки запасних господарів і провокували гравців на конфлікт.

Місцевий журналіст Майо Гавальянес дивується, що футболісти іншої команди роблять біля лави запасних, стверджує, що гравці поводяться агресивно і провокують суперника на бійку.

Відзначимо, що колотнеча, яка відбулася, не була відображена в післяматчевому суддівському рапорті, тобто, скоріш за все, винуватці конфлікту навіть не будуть покарані дисциплінарним комітетом і продовжать грати в наступних матчах чемпіонату Еквадору.

Користувачі Twitter не дивуються, що інцидент не був відображений у рапорті, але вважають, що в події винні обидві сторони й однаково заслуговують на покарання — ті, хто спровокував бійку, і ті, хто в ній брав активну участь.

Відзначимо, що ЛДУ "Кіто" й "Емелек" є фаворитами нового чемпіонату Еквадору. Обидві команди займають лідируючі позиції в турнірній таблиці. "Емелек" — 2-й з 14-ма очками після семи матчів, а ЛДУ "Кіто" перебуває на третій позиції з такою ж кількістю набраних очок у турнірній таблиці.

На п'ять очок їх випереджає "Індепендьєнте дель Вальє", який одноосібно лідирує в чемпіонаті Еквадору, не маючи поразок, — він виграв шість матчів і лише один звів до нічиєї.

Сам матч ЛДУ "Кіто" й "Емелека" завершився перемогою господарів з рахунком 3:2, вирішальний гол був у результаті забитий з пенальті.