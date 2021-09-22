Российский тренер Хохлов подал в суд на Facebook, потому что его фамилию трактуют как оскорбление украинцев

Друзей тренера банит социальная сеть после упоминания его фамилии.

Российский тренер Дмитрий Хохлов пожаловался, что у него возникли проблемы из-за своей фамилии в социальных сетях.

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"Дело в том, что мою фамилию постоянно блокируют в социальных сетях. Я и мои друзья не можем нормально общаться в Facebook или Instagram из-за этого. Люди мне звонят и говорят, что их блокируют после того, как они пишут мою фамилию.

Это стало происходить весной", – говорит Хохлов "Октагону".

Посоветовавшись с друзьями, Хохлов принял решение подать в суд на социальные сети. Тренер выбрал Солнцевский районный Суд Москвы и в июле написал заявление с требованием запретить американской компании его блокировать. Также россиянин требует компенсацию за моральный вред, который он испытывает из-за неудобств в связи с пользованием социальными сетями.

В суде, который рассматривает дело Хохлова, отметили, что у них есть сложности с извещением компании Facebook и явкой их представителей – компания никак не реагирует на запросы о явке на заседания. Следующее заседание должно состояться 5 октября.

Facebook его блокирует, потому что интерпретирует его фамилию, как оскорбительное обращение к украинцам. Хохлов пожаловался, потому что является публичной личностью и не хочет, чтобы социальные сети препятствовали распространению новостей с его персоной. Хохлов часто дает пресс-конференции, комментарии для представителей СМИ и не хочет, чтобы у них были проблемы из-за его фамилии.

Администрация Facebook начала блокировку сообщений от русскоязычных пользователей с употреблением этого слова с 2015 года.