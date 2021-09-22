Російський тренер Хохлов подав до суду на Facebook, тому що його прізвище трактують як образу українців

Друзів тренера банить соціальна мережа після згадки його прізвища.

Російський тренер Дмитро Хохлов поскаржився, що в нього виникли проблеми через своє прізвище в соціальних мережах.

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"Справа в тому, що моє прізвище постійно блокують у соціальних мережах. Я і мої друзі не можемо нормально спілкуватися у Facebook або Instagram через це. Люди мені дзвонять і кажуть, що їх блокують після того, як вони пишуть моє прізвище.

Це почало відбуватися навесні", — говорить Хохлов "Октагону".

Порадившись з друзями, Хохлов вирішив подати до суду на соціальні мережі. Тренер обрав Солнцевський районний Суд Москви і в липні написав заяву з вимогою заборонити американській компанії його блокувати. Також росіянин вимагає компенсацію за моральну шкоду, яку він відчуває через незручності у зв'язку з користуванням соціальними мережами.

У суді, який розглядає справу Хохлова, зазначили, що в них є складнощі з повідомленням компанії Facebook і явкою їхніх представників — компанія ніяк не реагує на запити про явку на засідання. Наступне засідання має відбутися 5 жовтня.

Facebook його блокує, бо інтерпретує його прізвище, як образливе звернення до українців. Хохлов поскаржився, тому що є публічною особою і не хоче, щоб соціальні мережі перешкоджали поширенню новин з його персоною. Хохлов часто дає пресконференції, коментарі для представників ЗМІ та не хоче, щоб у них були проблеми через його прізвище.

Адміністрація Facebook почала блокування повідомлень від російськомовних користувачів із вживанням цього слова з 2015 року.