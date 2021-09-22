Целенаправленно сломал нос сопернику: российского футболиста дисквалифицировали на два года в Австрии

28-летнего игрока отстранили на 48 матчей из-за выходки на футбольном поле.

Российский футболист Рашид Арсанукаев получил внушительную дисквалификацию в Австрии, сообщает Kronen Zeitung.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Россиянина, выступающего в австрийском клубе "Виктория Брегенц", дисквалифицировали на 48 матчей за то, что он целенаправленно сломал нос своему сопернику.

Дисциплинарная комиссия в Австрии наказала его самым строгим возможным наказанием. Также дело было передано в полицию. Инцидент произошел 11 сентября в матче "Виктории" с СПГ "Гофис/Саттеинс".

Все случилось в матче четвертой лиги области (9-й дивизион Австрии). Рашид Арсанукаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля, что не понравилось россиянину – он продолжил потасовку на поле.

"Я покажу тебе, за что по-настоящему показывают желтую карточку", – выкрикнул футболист и ударил игрока команды-соперника головой, сломав ему нос.

"Мы не могли быть толерантны к насилию на футбольном поле, поэтому Арсанукаев был исключен из команды", – подтвердил директор команды Кристиан Гойо.

Произошедшее также зафиксировало полиция, которая передала материалы дела в суд. Пострадавший футболист был вынужден пропустить пару недель из-за травмы и был прооперирован. 28-летний россиянин получил дисквалификацию на 48 матчей и не появится на поле до 2023 года.

На произошедший инцидент отреагировал областной союз футбола.

"Мы проинформировали все лиги о случившемся в нашем футболе, что Арсанукаев дисквалифицирован и следим, чтобы игрок не смог продолжить свои выступления в других чемпионатах", – говорит директор областной лиги Хорст Елснер.