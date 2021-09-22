Цілеспрямовано зламав ніс суперникові: російського футболіста дискваліфікували на два роки в Австрії

28-річного гравця відсторонили на 48 матчів через витівки на футбольному полі.

Російський футболіст Рашид Арсанукаєв отримав значну дискваліфікацію в Австрії, повідомляє Kronen Zeitung.

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Росіянина, який виступає в австрійському клубі "Вікторія Брегенц", дискваліфікували на 48 матчів за те, що він цілеспрямовано зламав ніс своєму супернику.

Дисциплінарна комісія в Австрії покарала його найсуворішим можливим покаранням. Також справа була передана до поліції. Інцидент стався 11 вересня в матчі "Вікторії" з СПГ "Гофіс/Саттеїнс".

Усе сталося в матчі четвертої ліги області (9-й дивізіон Австрії). Рашид Арсанукаєв отримав другу жовту картку і був видалений з поля, що не сподобалося росіянину — він продовжив бійку на полі.

"Я покажу тобі, за що по-справжньому показують жовту картку", — вигукнув футболіст і вдарив гравця команди-суперника головою, зламавши йому ніс.

"Ми не могли бути толерантні до насильства на футбольному полі, тому Арсанукаєв був виключений з команди", — підтвердив директор команди Крістіан Гойо.

Те, що відбулося, також зафіксувала поліція, яка передала матеріали справи до суду. Потерпілий футболіст був змушений пропустити кілька тижнів через травму і був прооперований. 28-річний росіянин отримав дискваліфікацію на 48 матчів і не з'явиться на полі до 2023 року.

На інцидент відреагувала обласна спілка футболу.

"Ми проінформували всі ліги про те, що трапилося в нашому футболі, що Арсанукаєв дискваліфікований і стежимо, щоб гравець не зміг продовжити свої виступи в інших чемпіонатах", — говорить директор обласної ліги Хорст Елснер.