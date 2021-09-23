"Шахтер" откроет фан-шоп на НСК "Олимпийский"

В этот же день состоится домашний матч "Шахтера" в чемпионате Украины против "Вереса".

Стало известно, когда донецкий "Шахтер" откроет первый официальный магазин в Киеве.

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Фан-шоп, в котором можно купить атрибутику футбольного клуба и многое другое, начнет свою работу 25 сентября на НСК "Олимпийский", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В этот же день состоится домашний матч "Шахтера" в чемпионате Украины против "Вереса". Также клуб обещает для болельщиков развлекательную программу с инновационными элементами.

Также в рамках мероприятия запланирована автограф-сессия легенды донецкого "Шахтера", бывшего капитана команды, который сейчас работает в структурах клуба, Дарио Срны.

Кроме того, донецкий клуб обещает для болельщиков шоу-программу и розыгрыш призов, а дети, которые придут на стадион, получат бесплатные угощения от клуба и смогут посмотреть шоу трансформеров. Начало развлекательной программы – в 15.00.

Напомним, вчера, 22 сентября, донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" (3:0) и сравнялся по количеству трофеев с киевским клубом. Оба гранда украинского футбола выиграли по девять Суперкубков за свою историю. "Шахтер" до этого не выигрывал Суперкубок с 2017 года, до этого три сезона кряду выигрывать трофей удавалось киевскому "Динамо".

Любопытно, что уже через 10 дней "Шахтер" и "Динамо" снова встретятся на футбольном поле. Матч состоится в рамках очередного тура чемпионата Украины. Отметим, что и "Шахтер", и "Динамо" находятся в лидерах нового сезона и наверняка поборятся и разыграют чемпионство в борьбе друг с другом на футбольном поле.