"Шахтар" відкриє фан-шоп на НСК "Олімпійський"

Цього ж дня відбудеться домашній матч "Шахтаря" в чемпіонаті України проти "Вереса".

Стало відомо, коли донецький "Шахтар" відкриє перший офіційний магазин у Києві.

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Фан-шоп, в якому можна купити атрибутику футбольного клубу і багато іншого, почне свою роботу 25 вересня на НСК "Олімпійський", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Цього ж дня відбудеться домашній матч "Шахтаря" в чемпіонаті України проти "Вереса". Також клуб обіцяє для вболівальників розважальну програму з інноваційними елементами.

Також у межах заходу запланована автограф-сесія легенди донецького "Шахтаря", колишнього капітана команди, який зараз працює в структурах клубу, Даріо Срни.

Крім того, донецький клуб обіцяє для вболівальників шоу-програму та розіграш призів, а діти, які прийдуть на стадіон, отримають безкоштовні частування від клубу і зможуть подивитися шоу трансформерів. Початок розважальної програми — о 15:00.

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" (3:0) і зрівнявся за кількістю трофеїв із київським клубом. Обидва гранди українського футболу виграли по дев'ять суперкубків за свою історію. "Шахтар" до цього не вигравав Суперкубок із 2017 року, до цього три сезони поспіль вигравати трофей вдавалося київському "Динамо".

Цікаво, що вже через 10 днів "Шахтар" і "Динамо" знову зустрінуться на футбольному полі. Матч відбудеться в межах чергового туру чемпіонату України. Зазначимо, що і "Шахтар", і "Динамо" знаходяться в лідерах нового сезону і напевно поборються і розіграють чемпіонство в боротьбі один з одним на футбольному полі.