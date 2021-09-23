"Динамо" получило штраф в полмиллиона гривен за драку на стадионе

Также Евгений Селезнев получил двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по делу о нарушении правил поведения болельщиками "Динамо" во время матча 8-го тура УПЛ против "Александрии" (1:0).

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Клуб оштрафован на полмиллиона гривен и на следующих двух матчах "Динамо" будут закрыты секторы 41-й и 43-й, которые обычно занимают активные фанаты киевского клуба.

Также чемпион Украины наказан одним матчем условно без зрителей до конца сезона, если правонарушения повторятся на трибунах стадиона.

Напомним, во время матча "Динамо" – "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла драка между ультрас киевского клуба и болельщиками из других секторов.

Также КДК ФФУ наказал двумя матчами дисквалификации нападающего "Миная" Евгения Селезнева, который покидая футбольное поле в перерыве матча с "Ворсклой" в Полтаве показал трибунам средний палец. Официально футболиста дисквалифицировали за демонстрацию неприличного жеста болельщикам на стадионе "Ворскла".

Ранее скандального нападающего выгнали из "Колоса", намекнув о том, что футболист нарушал режим и употреблял алкоголь во время сборов команды. Тогда футболиста исключили с состава прямо перед товарищеской игрой, а позже Евгений Селезнев уехал в Украину и контракт был расторгнут по обоюдному решению сторон.

Таким образом, Евгений Селезнев не сыграет в матчах против "Львова" и "Металлиста-1925" и не сможет приблизиться к рекорду по количеству голов, забитых в чемпионате Украины, который принадлежит бывшему нападающему киевского "Динамо" Максиму Шацких и который старается побить Евгений Селезнев.