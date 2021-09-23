"Динамо" отримало штраф півмільйона гривень за бійку на стадіоні

Також Євген Селезньов отримав двоматчеву дискваліфікацію за непристойний жест.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення у справі про порушення правил поведінки вболівальниками "Динамо" під час матчу 8-го туру УПЛ проти "Олександрії" (1:0).

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Клуб оштрафований на півмільйона гривень і на наступних двох матчах "Динамо" будуть закриті сектори 41-й і 43-й, які зазвичай займають активні фанати київського клубу.

Також чемпіон України покараний одним матчем умовно без глядачів до кінця сезону, якщо правопорушення повторяться на трибунах стадіону.

Нагадаємо, під час матчу "Динамо" — "Олександрія" на трибунах НСК "Олімпійський" сталася бійка між ультрас київського клубу й уболівальниками з інших секторів.

Також КДК ФФУ покарав двома матчами дискваліфікації нападника "Миная" Євгена Селезньова, який покидаючи футбольне поле в перерві матчу з "Ворсклою" в Полтаві показав трибунам середній палець. Офіційно футболіста дискваліфікували за демонстрацію непристойного жесту вболівальникам на стадіоні "Ворскла".

Раніше скандального нападника вигнали з "Колоса", натякнувши на те, що футболіст порушував режим і вживав алкоголь під час зборів команди. Тоді футболіста виключили зі складу прямо перед товариською грою, а пізніше Євген Селезньов поїхав в Україну і контракт був розірваний за обопільним рішенням сторін.

Так, Євген Селезньов не зіграє в матчах проти "Львова" і "Металіста-1925" і не зможе наблизитися до рекорду за кількістю голів, забитих у чемпіонаті України, який належить колишньому нападнику київського "Динамо" Максиму Шацьких і який намагається побити Євген Селезньов.