"Динамо" отримало штраф півмільйона гривень за бійку на стадіоні
Також Євген Селезньов отримав двоматчеву дискваліфікацію за непристойний жест.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення у справі про порушення правил поведінки вболівальниками "Динамо" під час матчу 8-го туру УПЛ проти "Олександрії" (1:0).
Клуб оштрафований на півмільйона гривень і на наступних двох матчах "Динамо" будуть закриті сектори 41-й і 43-й, які зазвичай займають активні фанати київського клубу.
Також чемпіон України покараний одним матчем умовно без глядачів до кінця сезону, якщо правопорушення повторяться на трибунах стадіону.
Нагадаємо, під час матчу "Динамо" — "Олександрія" на трибунах НСК "Олімпійський" сталася бійка між ультрас київського клубу й уболівальниками з інших секторів.
Також КДК ФФУ покарав двома матчами дискваліфікації нападника "Миная" Євгена Селезньова, який покидаючи футбольне поле в перерві матчу з "Ворсклою" в Полтаві показав трибунам середній палець. Офіційно футболіста дискваліфікували за демонстрацію непристойного жесту вболівальникам на стадіоні "Ворскла".
Раніше скандального нападника вигнали з "Колоса", натякнувши на те, що футболіст порушував режим і вживав алкоголь під час зборів команди. Тоді футболіста виключили зі складу прямо перед товариською грою, а пізніше Євген Селезньов поїхав в Україну і контракт був розірваний за обопільним рішенням сторін.
Так, Євген Селезньов не зіграє в матчах проти "Львова" і "Металіста-1925" і не зможе наблизитися до рекорду за кількістю голів, забитих у чемпіонаті України, який належить колишньому нападнику київського "Динамо" Максиму Шацьких і який намагається побити Євген Селезньов.