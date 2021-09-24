В сборную Украины довызвали нового вратаря

Футболист вернулся в расположение сборной в связи с выздоровлением после травмы.

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вновь получил вызов в сборную Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Бущан решением тренерского штаба переведен из резервного списка игроков, которые могут помочь сборной в отборе на чемпионат мира, в основной.

Таким образом, Бущан будет готовиться к матчам отбора вместе со всеми сборниками. Бущан полностью восстановился после повреждение и сможет помочь сборной Украины.

Вратарь киевлян сможет помочь сборной Украины в отборочных матчах против Финляндии, который состоится 9 октября в Хельсинки, и Боснии и Герцеговины, встреча с которой состоится 12 октября во Львове.

Кроме Бущана в расположение сборной Украины вызвали еще 11 футболистов киевского "Динамо", среди которых коллега по амплуа – вратарь Денис Бойко.

Также в сборной Украины представлены защитники "Динамо" Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик и Александр Сирота, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, а также Сергей Булеца, который выступает на правах аренды в "Заре".

Напомним, что Бущан пропустил сентябрьские матчи сборной Украины из-за травмы, вратарь чудом избежал оперативного вмешательства. Футболиста беспокоила межпозвоночная грыжа и ему пришлось залечивать спину, чтобы вернуться в расположение сборной уже в октябре.

Подобный дискомфорт испытывал и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский летом, правда футболист решился на операцию, чтобы избавиться от межпозвоночной грыжи.