До збірної України довикликали нового воротаря

Футболіст повернувся в розташування збірної в зв'язку з одужанням після травми.

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан знову отримав виклик у збірну України, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Бущан рішенням тренерського штабу переведений з резервного списку гравців, які можуть допомогти збірній у відборі на чемпіонат світу, в основний.

Так, Бущан буде готуватися до матчів відбору разом з іншими футболістами збірної. Бущан повністю відновився після пошкодження і зможе допомогти збірній України.

Воротар киян зможе допомогти збірній України у відбіркових матчах проти Фінляндії, який відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі, та Боснії і Герцеговини, зустріч з якою відбудеться 12 жовтня у Львові.

Крім Бущана в розташування збірної України викликали ще 11 футболістів київського "Динамо", серед яких колега по амплуа — воротар Денис Бойко.

Також у збірній України представлені захисники "Динамо" Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик та Олександр Сирота, а також півзахисники Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, а також Сергій Булеца, який виступає на правах оренди в "Зорі".

Нагадаємо, що Бущан пропустив вересневі матчі збірної України через травму, воротар дивом уникнув оперативного втручання. Футболіста турбувала міжхребцева грижа і йому довелося заліковувати спину, щоб повернутися в розташування збірної вже в жовтні.

Подібний дискомфорт відчував і півзахисник збірної України Руслан Маліновський влітку, щоправда футболіст наважився на операцію, щоб позбутися міжхребцевої грижі.