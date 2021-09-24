Зинченко мог перейти из "Манчестер Сити" в итальянский гранд

Лидер сборной Украины мог сменить топ-клубы, но переход сорвался.

Агент украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников рассказал о срыве переговоров его клиента с итальянским "Наполи".

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Представитель Зинченко подтвердил, что "Наполи" сильно хотело заполучить украинца, но с президентом их клуба было трудно договориться.

"С президентом "Наполи" договориться практически нереально. Если кто-то это сделает, то ему нужно поставить памятник при жизни и подарить титул самого великого агента всех времен.

Мы летали на переговоры с Де Лаурентисом. Но договариваться было так трудно – это прям наглядная картинка, почему в "Наполи" все сложно. Президент их клуба отпускает футболистов только за 100 миллионов евро.

За Зинченко предложили самую большую сумму в Европе. Они фанатеют от его игры, Сарри уговаривал купить Зинченко", – сказал Прудников Sport24.

Несмотря на то, что предыдущие попытки не увенчались успехов, "Наполи" предпринимает новые попытки купить Зинченко.

"Наполи" ведет переговоры каждые полгода и гарантирует отличные условия. "Манчестер Сити" не может договориться с президентом и по другим футболистам – Кулибали, Аллану, Петру Зелинскому.

Из "Наполи" только два пути – или становишься легендарным игроком и играешь всю карьеру, или уходишь бесплатно никому не нужным", – сказал Прудников.

Также агент поведал детальнее, почему возникали трудности в переговорах.

"Наполи" прописывал в условиях обратный выкуп только за баснословные деньги, поэтому никто в итоге не был доволен озвученными требованиями", – добавил Прудников.