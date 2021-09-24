Зінченко міг перейти з "Манчестер Сіті" в італійський гранд

Лідер збірної України міг змінити топклуби, але перехід зірвався.

Агент українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Алан Прудніков розповів про зрив переговорів його клієнта з італійським "Наполі".

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Представник Зінченка підтвердив, що "Наполі" сильно хотіло отримати українця, але з президентом їхнього клубу було важко домовитися.

"З президентом "Наполі" домовитися практично нереально. Якщо хтось це зробить, то йому потрібно поставити пам'ятник за життя і подарувати титул найвеличнішого агента всіх часів.

Ми літали на переговори з Де Лаурентіс. Але домовлятися було так важко — це прям наочна картинка, чому в "Наполі" все складно. Президент їхнього клубу відпускає футболістів тільки за 100 мільйонів євро.

За Зінченка запропонували найбільшу суму в Європі. Вони фанатіють від його гри, Саррі вмовляв купити Зінченка", — сказав Прудніков Sport24.

Незважаючи на те, що попередні спроби не увінчалися успіхом, "Наполі" робить нові спроби купити Зінченка.

"Наполі" веде переговори кожні півроку і гарантує відмінні умови. "Манчестер Сіті" не може домовитися з президентом і щодо інших футболістів — Кулібалі, Аллана, Петра Зелінського.

З "Наполі" лише два шляхи — або стаєш легендарним гравцем і граєш всю кар'єру, або йдеш безкоштовно нікому не потрібним", — сказав Прудніков.

Також агент розповів детальніше, чому виникали труднощі в переговорах.

"Наполі" прописував в умовах зворотний викуп тільки за шалені гроші, тому зрештою ніхто не був задоволений озвученими вимогами", — додав Прудніков.